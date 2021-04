मालदीव में छुट्टियों का लुफ्त नहीं उठा पाएंगे अब बॉलीवुड सेलेब्स

नई दिल्ली। काफी लंबे समय से सभी देख रहे थे कि बॉलीवुड के ज्यादातर सेलेब्स छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव की ओर जा रहे थे। यहां तक की हैरानी की बात यह थी कि कोरोना महामारी के बीच भी सेलेब्स का वेकेशन मोड बंद नहीं हो रहा था। हाल ही में कोरोना से ठीक होते ही सीधे एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मालदीव की ओर निकल पड़े थे, लेकिन अब बॉलीवुड के ये सेलेब्स मालदीव छुट्टियां मनाने नहीं जा पाएंगे। जी हां, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या।

With effect from 27 April @HPA_mv suspends tourists travelling from #India to #Maldives from staying at tourist facilities in inhabited islands. We thank you for the support in our endeavour to make tourism safest possible with minimum inconvenience.