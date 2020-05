Mouni Roy का डांस सोशल मीडिया पर वायरल, डांस मूव्स देख फैंस हुए दीवाने

View this post on Instagram

~ मोह और प्रेम। मोह में मनुष्य की चिंता होती है मेरा क्या होगा, जो प्रेम में होता है वह ये सोचता है मैं किसी और के लिए क्या कर सकता हूँ। Trying to apply “गीता का सार “ in this material world is to receive some solace. Even if one can’t apply everything in reality, you are reminded time and again as u continue practising. As long as you are in the material world good and evil shall happen but one whose intelligence in fixed in krishna consciousness will not be affected. “ना पाने की चिंता ना खोने का डर” 🌸Krishn Consciousness🌸 (Read up about it as much as you wish to, it’s endless and beautiful)