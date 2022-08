फेमस एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) अपनी क्यूटनेस को लेकर चर्चा में रहती हैं। इसके साथ ही उनका फैशन सेंस भी कमाल का है, जिसके चलते वो लाइमलाइट रहती हैं। इन दिनों अदाकारा सीता रामम (Sita Ramam) को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने ट्विटर पर #askmrunal सेशन रखा, जहां उन्होंने फैन्स को कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान लोगों ने कई मजेदार सवाल किए।

#askmrunal सेशन के दौरान एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट किया, 'डॉन 3 साइन कर लो न मैम, शाहरुख खान सर के साथ में, रोमा के किरदार में।' इस ट्वीट का जवाब देते हुए मृणाल ने लिखा, 'सपना (ड्रीम)। इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने फरहान अख्तर को भी ट्वीट में टैग किया।

mrunal thakur tweet over fan requesting her to replace priyanka chopra in don 3