Extraction Review: क्रिस हेम्सवर्थ का ढाका की सड़कों पर हुआ रणदीप हुड्डा से मुकाबला, एक दूसरे पर करने लगे चाकू से वार

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर पूरे देश में जिस तरह से तेजी से बढते जा रहा है उसके ससक्रमण से बचने लिये सरकार की तरह के पर्यास करती नजर आ रही है। इन दिनों लॉकडाउन की सीमा बढ़कर तीन मई तक कर दी गई है। लेकिन इस बीच एक ऐसी फ़िल्म आने वाली है, जिसको रिलीज़ करने के लिए किसी सिनेमाघर की आवश्कता नहीं है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फ़िल्म एक्सट्रेक्शन 24 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। आने वाली इस फ़िल्म में आपको कई बड़ी बड़ी महाहस्तियों को एक साथ देखने का मौका मिल रहा है। जिसमें कि कई भारतीय एक्टर के अलावा आप एवेंजर्स फेम क्रिस हेम्सवर्थ (थॉर) को भी एक्टिंग करते देख सकते है। फ़िल्म का एक ऐसा ही सीन सामने आया है, जिसमें थॉर का किरदार निभाने वाले क्रिस हेम्सवर्थ का मुकाबला रणदीप हुड्डा से हो रहा है।

Now this is how you choreograph a knife fight... #Extraction premieres on @NetflixFilm April 24th. #SamHargrave @chrishemsworth @RandeepHooda @AGBOfilms pic.twitter.com/ly8XJOXPI8