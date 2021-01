बॉलीवुड की फेवरेट मां निरूपा रॉय कभी बनी थी 'Superman', वायरल हुए फिल्म के आइकॉनिक पोस्टर्स

नई दिल्ली | हिंदी सिनेमा की फेमस और सबसे पसंदीदा माओं में से एक दिग्गज अभिनेत्री निरूपा रॉय को भला कौन भूल सकता है। बॉलीवुड में अगर मां के किरदार की बात होती है तो सबसे पहले जहन में निरूपा रॉय का चेहरा ही सामने आता है। 70 के दशक में निरूपा रॉय को एक दुखयारी मां के रूप में पहचाना जाने लगा था। यहां तक कि उन्हें Queen of Misery भी कहा जाने लगा था। उन्होंने लीड रोल प्ले करने के बाद जब मां के किरदार निभाने शुरू किए तो उसमें वो बेचारी, गरीब और सताई हुई मां ही बनी। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां के रूप में उन्हें खूब देखा गया। लेकिन ये बात बेहद कम लोग ही जानते होंगे कि बेबस मां के किरदार निभाने वाली निरूपा रॉय कभी सुपरमैन भी बनी थीं।

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने हाल ही में निरूपा रॉय को याद करते हुए उनकी ही फिल्म सुपरमैन के कुछ पोस्टर्स साझा किए हैं। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। निरूपा रॉय के बारे में ये ट्रिविया जानकर लोग उनके हैरान भी हैं और कई सारी पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। 1960 में डायरेक्टर अनंत ठाकुर की फिल्म में निरूपा रॉय ने सुपरमैन का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में निरूपा के साथ हेलन, जयराज, टुन टुन और नीता जैसे कलाकारों भी थे। अमिताभ बच्चन की प्यारी ऑनस्क्रीन मां निरूपा रॉय ने कभी सुपरमैन का रोल भी प्ले किया था।

#DidYouKnow: #FaceOfTheWeek #NirupaRoy played the role of Superman in a film directed by Anant Thakur, revisit her different appearances from the film: pic.twitter.com/YzhCoTMXCK