नोरा फतेही 4 फरवरी को लेने जा रही हैं बदला, 'छोड़ देंगे' का टीजर हुआ रिलीज

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करती रहती हैं। नोरा फिल्मों के अलावा अपने डांस के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई सुपरहिट गानों में डांस किया है। ऐसे में अब नोरा एक और गाने से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। उनके नए सॉन्ग ‘छोड़ देंगे’ (Chhod Denge) का पहला लुक सामने आ चुका है।

नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से गाने का पहला लुक जारी किया है। पोस्टर में नोरा एक बंजारन के लुक में नजर आ रही हैं। उनके चारों तरफ आग जल रही है। इससे साफ है कि नोरा इस गाने में किसी से बदला लेंगी। भूषण कुमार (Bhushan Kumar) के टी-सीरीज (T-Series) में बन रहे इस गाने को लेकर फैंस काफी एक्साइटिड हैं। नोरा का लुक अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

This season brace yourself to witness love, passion and the fury of revenge with #ChhodDenge releasing on 4th February. Stay tuned!#BhushanKumar #NoraFatehi @itsEhanBhat @sachetparampara @tandon_sachet @ParamparaTandon #YogeshDubey @arvindrkhaira pic.twitter.com/poSJjXAHO5