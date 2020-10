वेब सीरीज़ Aashram में बाबओं को ढोंगी दिखाने पर छिड़ा विवाद, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #Arrest_Prakash

नई दिल्ली। महामारी कोरोनावायरस की वजह से काफी लंबे समय से सिनेमाघर बंद हैं। इस बीच कई वेब सीरीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई। जिसमें एक वेब सीरीज़ अभिनेता बॉबी देओल की भी थी। बॉबी देओल की वेब सीरीज़ आश्रम को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस वेब सीरीज़ में समाज में फैली सभी कुरीतियों को बड़े ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। सीरीज़ में जाति में भेदभाव और धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले गुरुओं की भी पोल खोली गई है। वेब सीरीज की सफलता को देखते हुए इसका दूसरा पार्ट भी जल्द रिलीज़ होने वाला है,लेकिन इससे पहले इस वेब सीरीज़ को बैन करने की मांग उठने लगी है।

#Arrest_Prakash_Jha @prakashjha27 hatched a thoughtful, pre-planned conspiracy against Hinduism. Depicting Hindus and Hindu Saints in bad light to tarnish its image in the minds of people. This is unacceptable and everyone should raise their voice against it!@kk_jpr @SG_HJS pic.twitter.com/MK8bq2CSYm