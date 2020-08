Rhea संग Mahesh Bhatt की चैट लीक मामले में सपोर्ट करने पर ट्रोल हुईं Soni Razdan-Pooja Bhatt, लोग बोलें-'काली करतूतों पर पर्दा ना डालो'

नई दिल्ली। इन दिनों बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ) खूब सुर्खियों में बने हुए है। बस फर्क इतना है कि वह अपनी किसी फिल्म नहीं बल्कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) संग संबंधों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में रिया संग महेश भट्ट की कुछ व्हाट्सऐप चैट ( Rhea Mahesh Bhatt Whatsapp Chat ) सामने आईं थीं। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें खूब खरी-खोटी सुना रहा है। यह देखते हुए महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ( Soni Razdan ) और उनकी बेटी पूजा भट्ट ( Pooja Bhatt ) उनके बचाव में सामने आईं। जिसेक बाद लोगों ने उन्हें भी खूब ट्रोल करना ( People troll Soni and Pooja ) शुरू कर दिया है। खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि पूजा भट्ट ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट ( Pooja Bhatt instagram private account ) कर दिया है।

महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ( Mahesh Bhatt Daughter Pooja Bhatt ) ने पिता का बचाव करते हुए ट्वीट पर लिखा-"मजे की बात तो यह है कि जिन संदेशों को 'विस्फोटक रहस्योद्धाघटन' माना जा रहा है। वह सभी संदेश उनके पिता ने उन्हें और उनके कई करीबियों को उसी दिन भेजे । यानी कि 9 जून को भेजे थे। साथ ही 26 जून 2020 को उन्होंने यह सभी मैसेज ट्विटर ( Mahesh Bhatt Twitter ) पर भी पोस्ट किए थे। अंत में पूजा ने लोगों को जानकारी ठीक करने की सलाह भी दे डाली।"

वहीं महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ( Mahesh Bhatt Wife Soni Razdan ) ने कहा कि 'हां सच में। यह रहा मेरा। हमें वह रोज मिलते हैं।' बीते 10 जून को महेश ने रिया को एक फॉरवर्डेड तस्वीर ( Rhea Forward photo ) और पंक्ति भेजी थी, जिसमें लिखा था 'कभी-कभी वास्तव में उन चीजों को उसी तरह से देखना चाहिए, जैसे वे हैं, आपको एक कदम पीछे लेना होगा, और एक और कदम, और फिर कुछ और कदम।' इस पर रिया ने जवाब दिया था, 'सच में। अभी भी मैं अपना दृष्टिकोण वापस पाने की राह पर हूं। गुड मॉर्निंग।' महेश भट्ट को सपोर्ट करना लोगों पसंद नहीं आया और वह मां और बेटी को भी ट्रोल करने लगे।

यूजर्स ने पूछा कि महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती ( Users are questioning Mahesh Bhatt and Rhea Chakraborty's relationship) में आखिर क्या दिलचस्पी थी। साथ ही वह क्यों सुशांत सिंह राजपूत और रिया (

Mahesh Bhatt interfered in Sushant and Rhea's relationship ) के रिश्तों में क्यों दखल दिया करते थे? सुशांत की बीमारी से उनका क्या लेना-देना था। उन्होंने डाक्टर करसी छाबड़ा ( Dr.Kasi Chabbra ) के पास ले जाने की सलाह क्यूं रिया दी। अंत में यूजर ने लिखा कि "आप लोग साजिश कर रहे थे। वहीं एक और यूजर ने पूजा भट्ट पर निशाना साधते हुए लिखा कि ठवह अपने पिता की काली करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही उन्होंने पूजा से जवाब मांगते हुए कहा कि जो चैट सामने आईं है उसमें साफ पता चल रहा है कि उनके पिता का संबंध रिया के साथ है। यूजर ने पूजा को यह भी कहा कि "वह सारी बातों को अनदेखा ना करते हुए अपने एंजेडा पर बात करती हैं।"