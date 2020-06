Gulabo sitabo: ओटीपी फ्रॉड को रोकने पुलिस ने बनाया गुलाबो सिताबो का यह फनी मीम

नागपुर पुलिस ने ओटीपी फ्रॉड को रोकने के लिए एक फनी बनाया है। जिसमें अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो का सहारा लिया है। इस मीम के जरिए लोगों को ओटीपी फ्रॉड से होने वाले नुकसान से बचने के लिए जागरूक किया है। पुलिस द्वारा बनाए गए इस मीम की हर कोई सराहना कर रहा है।

आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के दौरान पुलिस काफी क्षत्रिय होकर काम करती नजर आ रही है। ऐसे में नागपुर पुलिस काफी एक्टिव दिख रही है। उन्होंने ओटीपी फ्रॉड को रोकने के लिए अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो का सहारा लिया है । इससे पहले भी नागपुर पुलिस ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' का सहारा लिया था। जिसके माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बताया गया था, यह मीम दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी।

नागपुर पुलिस द्वारा तैयार किया गए इस मीम मैं लिखा है, आपको बड़ी बड़ी हवेली और जायदाद को लेकर लालच जरूर आ सकता है। लेकिन जब भी आपसे आपके ओटीपी के बारे में पूछा जाए तो आप यह कह दें......" कुछ कह नहीं सकते" इसमें पुलिस ने अमिताभ बच्चन के डायलॉग के माध्यम से जरूरी संदेश दिया है। ताकि ओटीपी से होने वाले फ्रॉड से बचा जा सके।

इस समय यह मीम सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसे देखकर डायरेक्टर शुजित सरकार भी कमेंट करने से अपने आप को रोक नहीं पाए । उन्होंने पुलिस की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है । "बिल्कुल सही है वाह"

You may be lured for riches like Haveli and jaydaad, but the moment you're asked for your OTP, just say : pic.twitter.com/CULciDMVnE