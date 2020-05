Tiktok पर Faizal Siddiqui की एसिड अटैक वीडियो देख भड़की Pooja Bhatt, महिला आयोग में शिकायत हुई दर्ज

नई दिल्ली। इन दिनों टिकटॉक ऐप ( Tiktok App ) काफी सुर्खियों में छाया हुआ है। जहां पहले यूट्यूबर कैरी मिनाती ( Youtuber Carry Minati ) ने टिकटॉक स्टार आमिर सिद्दीकी ( Amir Siddiqui ) को रोस्ट करते हुए वीडियो बनाकर रातोंरात पूरा सोशल मीडिया हिला दिया था। वहीं अब आमिर सिद्दीकी के भाई फैजल सिद्दीकी ( Faizal Siddiqui ) के खिलाफ भी आवाज़े उठने लगी हैं। फैजल टिकटॉक पर काफी पॉपुलर फेस बन चुका है। लेकिन अब उसकी ही एक वीडियो ने उसे मुसीबतों में डाल दिया है। कुछ समय पहले फैजल ने एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसमें वह लड़कियों पर एसिड हटैक ( Acid Attack ) को बढ़ावा देते हुए नज़र आ रहा है। इंटरनेट पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिसे देख लोगों में बहुत गुस्सा है। बॉलीवुड सेलेब्स ( Bollywood Celebs ) की तरफ से भी वीडियो पर रिएक्शन आने लगे हैं।

What on earth is wrong with people? This is depraved. How can you allow this kind of content on your platform @TikTok_IN This man needs to be taken to task. As for the woman in the video-do you realise what immense harm you are causing by participating in this? https://t.co/I5OLTEZGVe