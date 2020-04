इरफान खान के निधन पर प्रकाश राज का आया रिएक्शन, Tweet कर बोले- बहुत जल्दी इरफान...

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) के निधन की खबर सुनते ही पूरे देश के साथ बॉलिवुड भी सदमे में आ गया है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसा सितारा खोया है जिसकी भरपाई कभी नही हो सकती। अब लगातार बॉलीवुड सितारे इरफान खान की अचानक हुई मौत से सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख जाहिर कर रहे है। बीते दिनों इरफान खान की अचानक स्वास्थ्य के खराब होने से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था लेकिन जिंदगी की जंग में आखिरकार वो हार गए।

Extremely painful.. Ahh ..too early Irfan.. 🙏🙏thank you for your contribution to the collective global art .. we will miss you . RIP pic.twitter.com/9NrNFRwlh4