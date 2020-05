कमजोर बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने आगे आई प्रियंका

कोरोना वायरस की जंग में कई संस्थाओं की आर्थिक रूप से मदद करने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा फिर से कमजोर बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आगे आई है।

देश में कोरोना वायरस से अब तक हजारों लोग प्रभावित हो चुके हैं, वहीं सैकड़ों लोग अपनी जान भी गवां चुके हैं, ऐसे में बॉलीवुड के सितारे भी कोरोना वायरस से लोगों के बचाव व लॉक डाउन में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भोजन आदि सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अक्षय कुमार, वरुण धवन, शिल्पा शेट्टी, आलिया भट्ट,विकी कौशल सहित अन्य सितारों ने आर्थिक सहायता की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लगातार लोगों को प्रेरित कर इस महामारी से बचने के लिए जागरूक किया है।

प्रियंका चोपड़ा पीएम केयर्स फंड सहित अन्य संस्थाओं में आर्थिक रूप से सहयोग करने के बाद कार्यकर्ता ग्रेटा संस्था से हाथ मिलाया है।

प्रियंका ने दुनियाभर के कमजोर बच्चों पर कोरोना वायरस के प्रभाव पर चिंता जाहिर की है, उन्होंने अन्य लोगों से भी इस दिशा में मदद करने की अपील की है।प्रियंका ने ट्वीट किया दुनिया भर में कमजोर बच्चों पर कोविड-19 का प्रभाव हो रहा है, यह देखना दिल तोड़ने वाला है, उन्हें अब खाने की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, हिंसा और शिक्षा के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। हमें उन्हें सुरक्षित करना होगा।

इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लोगों से डोनेशन की अपील की है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है यूनिसेफ और ग्रेटा थनबर्ग की इस आवश्यक पहल में मेरा साथ दें, दान करें।

It’s heartbreaking to see the effect of Covid-19 on vulnerable children across the world. They now have to cope with food shortages, strained healthcare systems, violence & lost education. We need to protect them.. the onus is on us.



