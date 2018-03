बॅालीवुड अभिनेता आर. माधवन ने फिल्म 'सिम्बा' में काम करने से साफ इनकार कर दिया है। खबरों के मुताबिक कंधे में चोट लगने के कारण वह रोहित शेट्टी की फिल्म 'सिम्बा' का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि आर. माधवन फिल्म में विलेन का किरदार निभाएंगे। लेकिन उनके मना करने के बाद अब एक बार फिर फिल्ममेकर्स विलेन की खोज में जुट गए हैं।

पिछले सप्ताह माधवन की कंधे की सर्जरी हुई थी। अभी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अपनी चोट के कारण वह हाल में नवदीप सिंह की एक्शन दृश्यों से भरी ऐतिहासिक फिल्म से बाहर जा चुके हैं। और अब वह फिल्म 'सिम्बा' में भी नजर नहीं आएंगे।

इस बारे में खुद माधवन ने ट्विटर के जरिए बताया है। उन्होंने लिखा, ''दोस्तों, मैं अपने बेटे की तरह ही रोहित शेट्टी और उनकी फिल्मों का बड़ा फैन हूं। इस बात से हम दोनों का दिल टूट गया है कि अपनी इंजरी के कारण मैं इस फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी रिकवर कर रहा हूं लेकिन एक बहुत अच्छा और रोमांचक अवसर मैंने खो दिया है।''

Hey folks .. So I am a huge crazy fan of Rohit Shetty and his films. As is my son. It breaks both our hearts that I’m not able to be a part of this film because of my injury. I’m well on my way to recovery but this is a huge opportunity and excitement lost.🙈🙈 https://t.co/9YJBctaCJI