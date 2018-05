हंसल मेहता हमेशा अपनी कहानियों से लोगों को आश्चर्यचकित करते रहे हैं। आज जारी हुआ उनकी अगली फिल्म 'ओमेर्टा' का पहला पोस्टर यह संकेत देता है कि फिल्मकार और उनके साथ राजकुमार राव फिर से एक नई इबारत लिखने वाले हैं। 'ओमेर्टा' आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख की भयानक और सच्ची कहानी है, जिसकी भूमिका राजकुमार राव ने निभाई है। पोस्टर में राजकुमार प्रार्थना में घुटने टेक कर बैठे है और सिर पर स्कल कैप (टोपी) लगाए हुए है।

एक खूंखार आतंकवादी को प्रार्थना में देखकर आश्चर्य होता है कि कैसे कोई आदमी इस तरह दिख सकता है जो बिना सोचे-समझे किसी को मार देता है। लेकिन हंसल मेहता की स्टोरीटेलिंग को देखते हुए ये निश्चित तौर पर एक मजबूत सन्देश देती है।

