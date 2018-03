बॅालीवुड अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म 'ओमेर्टा' का ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस फिल्म की कहानी ब्रिटिश आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख के जीवन पर आधारित है। एक्टर राजकुमार फिल्म में आतंकवादी का किरदार निभाते नजर आएंगे। ट्रेलर में राजकुमार काफी खतरनाक रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनकी शानदार एक्टिंग रोंगटे खड़े करने वाली है। ट्रेलर को अब तक 16 मिलियन से ज्यादा यू-ट्यूब व्यूज मिल चुके हैं।फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता द्वारा किया गया है।

'ओमेर्टा' खतरनाक आतंकवादियों में से एक की वास्तविक कहानी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रिक्रिएट करते हुए, लंदन और भारत के ओरिजनल लोकेशन पर शूट ओमेर्टा पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के असली और वर्तमान चेहरे को उजागर करती है। 9/11 हमला, मुंबई आतंकवादी हमला, अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की क्रूर हत्या सहित हाल में कुछ सबसे खतरनाक आतंकवादी हमलों के इर्द-गिर्द बनी यह फिल्म एक दुष्ट (एविल) मन की यात्रा की कहानी कहती है।

Finally, here’s the official trailer of #Omerta https://t.co/Gz71gNrF0k