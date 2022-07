Alia Bhatt की प्रेगनेंसी का मजाक उड़ने पर झल्लाए Ranbir Kapoor, कहा- 'ये कोई प्रमोशनल स्टंट नहीं'

बॉलीवुड के क्यूट कपल कहे जाने वाले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर मॉम डैड बनने वाले हैं। दोनों काफी खुश हैं। इस बात की जानकारी खुद आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर दी थी। आलिया भट्ट ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर से सबको चौका दिया था। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें वो अस्पताल में बेड पर दिख रही थीं। इस फोटो के साथ ही उन्होंने सभी को खुशखबरी दी।

जहां खबर सुन सब चौक गए तो वहीं कुछ ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों का कहना है कि उनकी प्रेगनेंसी की ये खबर उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए किया गया प्रमोशनल स्टंट है। इसपर अब एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में रणबीर ने प्रतिक्रिया दी है।

ranbir kapoor reacts on alia bhatt got trolled on her pregnancy