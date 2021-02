Randhir Kapoor के बर्थडे सेलिब्रेशन में इकट्ठा हुआ कपूर परिवार, पैपराजी की प्लैशलाइट से परेशान हुए तैमूर अली खान

नई दिल्ली | बॉलीवुड में बर्थडे सेलिब्रेशन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कपूर परिवार में हाल ही में राजीव कपूर का निधन हुआ है। जिसके बाद पूरी फैमिली को बड़ा झटका लगा है लेकिन सभी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। रविवार को वैलेंटाइन के मौके पर रणधीर कपूर के जन्मदिन (Randhir Kapoor birthday celebration) पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और इसे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कपूर मेंशन जाते हुए करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) को पति सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और बेटे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) के साथ स्पॉट किया गया। पार्टी खत्म होने के बाद लौटते वक्त तैमूर पापा की गोद में सोते हुए दिखाई दिए लेकिन मीडिया के कैमरों से काफी परेशान भी हुए।

