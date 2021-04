साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘अन्नियन’ के हिंदी रीमेक में रणवीर सिंह की एंट्री

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने बहुत कम वक्त में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना दी थी। एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम कर रणवीर ने खुद को साबित किया है। वह हमेशा अपने किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनकी फिल्में देखने के लिए ऑडियंस काफी एक्साइटिड रहती है। ऐसे में अब रणवीर सिंह ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है।

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

दरअसल तमिल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘अन्नियन’ (Anniyan) का अब हिंदी में रीमेक बनने जा रहा है। इस फिल्म में रणवीर ऑरिजिनल फिल्म में लीड एक्टर विक्रम की तरह तीन अनोखे किरदारों में दिखेंगे। रणवीर सिंह ने फिल्म की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में उनके साथ शंकर और प्रोड्यूसर जयंतीलाल गड़ा नजर आ रहे हैं। तीनों ने ब्लैक कलर के आउटफिट पहने हुए हैं।

Proudly announcing my collaboration with the pioneering visionary of Indian cinema, the maverick master craftsman SHANKAR @shankarshanmugh 🎥💫 powered by veteran film producer Dr. Jayantilal Gada @jayantilalgada @PenMovies 🧿🙏🏽 pic.twitter.com/cI2Thzxu55