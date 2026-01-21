एनर्जी और आवाज…’Chaap Tilak’ से चर्चा में आईं राशा थडानी, ‘लाइकी-लाइका’ के गाने से किया नया एक्सपेरिमेंट

राशा के इस नए लुक ने फैंस को चकित कर दिया है, जिसमें यूट्यूब पर उनके गाने को दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा, "राशा की आवाज वाकई जादुई है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड उन्हें ही जाना चाहिए।" तो वहीं एक अन्य फैन ने मजाकिया अंदाज में कमेंट कर बताया, "कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ क्योंकि राशा की एनर्जी और आवाज इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं।" ज्यादातर लोग राशा की एनर्जी और उनकी आवाज की फ्रेशनेस की तारीफ कर रहे हैं।