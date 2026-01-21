एनर्जी और आवाज…’Chaap Tilak’ से चर्चा में आईं राशा थडानी, ‘लाइकी-लाइका’ के गाने से किया नया एक्सपेरिमेंट

Rasha Thadani (सोर्स: x @BOWorldwide)
Rasha Thadani Laikey Laika Song:बॉलीवुड की 'मस्त-मस्त' गर्ल एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी (Rasha Thadani) एक बार फिर चर्चा में हैं। अपनी पहली फिल्म 'आजाद' के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद राशा ने एक लंबी खामोशी अख्तियार की थी, लेकिन अब वो एक बड़े धमाके के साथ पर्दे पर वापस लौट रही हैं। इस बार राशा केवल अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपनी सुरीली आवाज से भी फैंस को दीवाना बनाने को तैयार हैं।
राशा थडानी जल्द ही अपनी दूसरी फिल्म ‘लाइकी लाइका’ (Laikey Laikaa) में दिखाई देंगी। इस फिल्म के साथ राशा ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है और वो है 'सिंगिंग डेब्यू'। बता दें, 20 जनवरी 2026 को जी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म का गाना 'छाप तिलक' रिलीज किया, जिसमें राशा थडानी ने अपनी आवाज दी है। इस म्यूजिक वीडियो में राशा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर पूरी शिद्दत के साथ गाना गाते हुए नजर आ रही हैं।
राशा के इस नए लुक ने फैंस को चकित कर दिया है, जिसमें यूट्यूब पर उनके गाने को दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा, "राशा की आवाज वाकई जादुई है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड उन्हें ही जाना चाहिए।" तो वहीं एक अन्य फैन ने मजाकिया अंदाज में कमेंट कर बताया, "कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ क्योंकि राशा की एनर्जी और आवाज इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं।" ज्यादातर लोग राशा की एनर्जी और उनकी आवाज की फ्रेशनेस की तारीफ कर रहे हैं।
बता दें, 'आजाद' में अजय देवगन के भांजे अमन के साथ डेब्यू करने वाली राशा, इस बार एक रोमांटिक ड्रामा में नजर आने वाली हैं। फिल्म 'लाइकी लाइका' में साल 2024 की हिट फिल्म 'मुंज्या' के लीड एक्टर अभय वर्मा होंगे। फैंस इस नई जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए उत्साहित हैं। हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, जिसे काफी दर्शको द्वारा काफी अच्छा रिस्पॉस मिला है।
सौरभ गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को भावना तलवार और राघव गुप्ता ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी प्यार और जज्बात के इर्द-गिर्द बुनी गई है। राशा थडानी की ये फिल्म इस साल गर्मियों के मौसम में रिलीज हो सकती है। साथ ही, अपनी पहली फिल्म की विफलता को पीछे छोड़ते हुए राशा जिस तरह से सिंगिंग और एक्टिंग दोनों मोर्चों पर मेहनत कर रही हैं, फैंस को अब बस उनके इस रोमांटिक सफर के शुरू होने का इंतजार है।
