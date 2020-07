गणेश उत्सव नहीं मनाने के निर्णय पर रवीना टंडन की जागी आस्था, बोली लालबाग के राजा का....

कोरोना वायरस के चलते इस बार मुंबई में लालबाग के राजा मंडल द्वारा गणेश उत्सव धूमधाम से नहीं मनाने का निर्णय लिया है। जिस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन मंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय का स्वागत किया है।

एक्ट्रेस रवीना टंडन ने ट्वीट किया है "इस बदलाव का और सोच का स्वागत है, भले ही यह अस्थाई है, अगले साल तक पूरे प्रेम और सम्मान के साथ इनका इंतजार रहेगा। उनकी जगह बप्पा की एक छोटीसी इको फ्रेंडली मूर्ति रख कर पूजा की जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। #लालबागचाराजातुजल्दीआ#

आपको बता दें कि कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव महाराष्ट्र में है। इसके चलते मुंबई में लाल बाग का राजा गणेश उत्सव इस साल नहीं मनाया जाएगा। गणेश उत्सव मंडल सचिव सुधीर सालवी ने बताया कि मंडल पीड़ितों की मदद करेगा। इस फैसले से जहां कई लोग दुखी है , वहीं मौजूदा हालात को देखते हुए लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। इसी के चलते बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी मंडल के इस निर्णय का स्वागत किया है।

आपको बता दें कि मुंबई में लाल बाग के राजा पर लोगों की जमकर आस्था है । यहां पर गणेश उत्सव के 11 दिनों में बप्पा के दर्शन करने के लिए लोगों की कतार करीब 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में लगती है। लाल बाग के राजा के प्रति आमजन के साथ ही बॉलीवुड सेलेब्स की भी जमकर आस्था है। वे हर साल अपने बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।

Welcome change and thought!temporarily though! We will be awaiting him next year in his full glory and splendour! 🙏🏻🕉🙏🏻 A smaller eco friendly version of Bappa should be put in his place this time as his blessings will continue to shower on all of us!#lalbaghcharajatujaldiaa https://t.co/pit7BO2neO