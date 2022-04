'शुरुआत में स्टूडियो से साफ करती थी उल्टियां, पर्सनल लाइफ पर रवीना टंडन ने किया कई खुलासे

अभिनेत्री रवीना टंडन किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अभिनेत्री ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से और अपनी क़ातिलाना लुक से लाखों लोगों के दिल में अपनी ख़ास जगह बनाई हैं। हाल ही में अभिनेत्री को KGF चैप्टर 2 में देखा गया। इस फ़िल्म में अभिनेत्री की अदाकारी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया हैं। अब अभिनेत्री ने अपनी लाइफ़ से जुड़ी कुछ ख़ुलासे किए हैं। चलिए जानते अभिनेत्री ने क्या कहा हैं।

रवीना टंडन ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें एक्ट्रेस ने अपने करियर के बारे में खुलकर बातचीत की हैं। एक्ट्रेस ने कई ऐसे ख़ुलासे किए हैं जो शायद ही पहले कोई जानता होगा। इस इंटरव्यू में अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआती दिनों के बारे में कई चीज़ें अपने फ़ैन्स के साथ शेयर की हैं। उन्हें बॉलीवुड डेब्यू करने से पहले क्या क्या करना पड़ा सब कुछ अभिनेत्री ने इस इंटरव्यू में बताया हैं। तो चलिए जानते अभिनेत्री ने क्या कहा हैं।

raveena tandon talking about her career i cleaned vomits from studio