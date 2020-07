Rhea Chakraborty ने लिखा Sushant का गलत नाम, यूजर्स ने लगाई लताड़.. बोले- एक महीने में नाम की स्पेलिंग भी भूल गईं

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को एक महीना से ज्यादा का समय बीत चुका है। मुंबई पुलिस उनके केस में छाबनीन और पूछताछ में लगी (Sushant Suicide case police interrogation) हुई है। अब तक 35 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड (35 people record statement in Sushant case) किए जा चुके हैं। लेकिन पुलिस को कोई भी आपसी रंजिश या दूसरा एंगल नजर नहीं आया है। हाल ही में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Sushant girlfriend Rhea Chakraborty) ने सुशांत के लिए गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की थी। इसी दौरान रिया से एक बड़ी गलती हो गई जिसे ट्विटर यूजर्स (Rhea Chakraborty trolled on mistakes in Sushant name spelling) ने पकड़ लिया।

Respected @AmitShah sir ,

I’m sushants Singh Rajputs girlfriend Rhea chakraborty,it is now over a month since his sudden demise

I have complete faith in the government, however in the interest of justice , I request you with folded hands to initiate a CBI enquiry..part 1 .. — Rhea Chakraborty (@Tweet2Rhea) July 16, 2020

रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो ट्वीट (Rhea Chakraborty CBI appeal tweet) किया है उसमें उन्होंने लिखा- 'आदरणीय अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूं। सुशांत के निधन को एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है, फिर भी न्याय के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि इस मामले की सीबीआई जांच शुरू की जाए। मैं केवल ये जानना चाहती हूं कि सुशांत पर ऐसी किस चीज ने प्रेशर डाला कि उसने ये कदम उठाया। सादर, रिया चक्रवर्ती।

You Wrote Your Full Name Properly, Without Any Mistakes.



But Not Of Sushant's?

What Is This!!

Atleast Respect His Name. His Name too Is Previous To Us !#SSRCaseIsNotSuicide — Ҡıʀaռ 🦋 (@zayniesgal) July 16, 2020

रिया ने अपने इस ट्वीट में लिखा-I’m sushants Singh Rajputs girlfriend Rhea chakraborty' जो यूजर्स के निशाने पर आ (Rhea Chakraborty wrote wrong spelling of Sushant Singh Rajput) गया। एक यूजर ने लिखा- आपने अपना नाम तो सही लिखा है बिना किसी गलती के लेकिन सुशांत का नाम नहीं। ये क्या है? कम से कम उसके नाम का सम्मान करो।

seems her twitter handle hacked, strange mistakes in tweet, name initials are small letters,

sushants

Rajputs

chakraborty — Vikram suthar (@vhckr) July 16, 2020

एक यूजर ने लिखा- लगता है रिया का ट्विटर हैंडल हैक किया गया है। ट्वीट में अजीब गलतियां दिख रही हैं। नाम का पहला अक्षर ही स्मॉल लेटर में लिखा गया है- sushants, Rajputs

Who writes, "I'm sushants Singh Rajputs"

Instead of I'm Sushant Singh Rajput's — Susmit (@PossibleBuddy) July 16, 2020

एक ने लिखा- ऐसे कौन लिखता है- I'm sushants Singh Rajputs इसकी जगह पर ये होना चाहिए था I'm Sushant Singh Rajput's

First of all who writes wrong spelling of our boyfriend?

After that u r saying u r his gf...

Like really? Is there any different definition of gf in ur dictionary?

Bcoz we can't see any love in ur actions for Sushant ( please note down the spelling) #SSRCaseIsNotSuicide — Dhanashree 🌠🦋💫 (@DhanashreeThor6) July 16, 2020

एक यूजर ने लिखा- आपके ये कहने के बाद कि आप सुशांत की गर्लफ्रेंड हैं तो सबसे पहले अपने ब्वॉयफ्रेंड के नाम की स्पेलिंग कौन गलत लिखता है? क्या सच में आप हो? क्या आपके शब्दकोश में गर्लफ्रेंड की कोई अलग परिभाषा है। क्योंकि हम आपकी चीजों में सुशांत के लिए प्यार नहीं देख सकते हैं।

Hey girl..

Who is this shushants????



"Sushants Singh Rajputs"???? Just 30 days over.. you forgot his actual name spelling?? Very fast girl.#SSRCaseIsNotSuicide — #SSRCaseIsNotSuicide Today HashTag_please Follow (@ChillzzYuna) July 16, 2020

एक ने लिखा- हाय लड़की ये sushants कौन है?? Sushants Singh Rajputs"???? सिर्फ तीन दिनों में तुम उसके नाम की स्पेलिंग भूल गई?? बहुत तेज हो।

At least you could write his name's spelling correct. pic.twitter.com/df8EO4D7YA — shreya pandey (@kungfupandAey) July 16, 2020

एक ने लिखा- कम से कम उसके नाम की स्पेलिंग तो ठीक से लिख लेती।

बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने जैसे ही सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी वो यूजर्स के द्वारा ट्रोल हो गई थीं। वहीं सुशांत के पैसे खर्च को लेकर भी बड़ा खुलासा हो चुका है।