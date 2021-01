मुंबई। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) की आखिरी फिल्म 'शर्माजी नमकीन' ( SharmaJi Namkeen Movie ) को 4 सितंबर को उनकी जयंती पर बड़े पर्दे पर रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। फिल्म की शूटिंग अभी भी लंबित है और अभिनेता परेश रावल ( Paresh Rawal ) दिवंगत अभिनेता के अधूरे भागों को पूरा करने के लिए सहमत हो गए हैं। फिल्म एक 60 साल के आदमी की कहानी है।

'वीएफएक्स और स्पेशल तकनीक काम में ली जाएगी'

इस फिल्म पर निर्माता हनी तेहरान ने मिड-डे से बातचीत में कहा था कि अब यह फिल्म एडवांस्ड तकनीक से पूरी की जाएगी। बिना क्वालिटी से समझौता किए वीएफएक्स और स्पेशल तकनीक काम में ली जाएगी। तेहरान के अनुसार फिल्म का अधिकांश हिस्सा फिल्माया जा चुका है, केवल कुछ दिनों की शूटिंग बाकी है। जनवरी 2020 तक अधिकतर शेड्यूल पूरे हो गए थे। अब परेश रावल के जुड़ने के बाद फिर से बचे हुए सीन पूरे किए जाएंगे।

जूही चावला भी आएंगी नजर

खबरों के अनुसार, ऋषि की इस फिल्म में एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawala ) भी नजर आएंगी। खास बात यह है कि ये दोनों कलाकार इससे पहले 'बोल राधा बोल', 'ईना मीना डीका' और 'दरार' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं।

