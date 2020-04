ऋषि कपूर के परिवार का बयान आया सामने, कहा- आखिरी सांस तक अस्पताल के स्टाफ को हंसाया, कैंसर की लड़ाई में..

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बेहतरीन और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का गुरुवार सुबह मुंबई के एच एन रिलायंस अस्पताल में निधन हो गया। इस बात की जानकारी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दी। इसके बाद केंद्रिय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख व्यक्त किया। इरफान खान के बाद बॉलीवुड ही नहीं सभी के लिए ये एक बड़ा झटका है। सेलेब्स से लेकर फैंस सोशल मीडिया पर ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

न्यूयॉर्क में अपने कैंसर का इलाज कराने के लगभग एक साल बाद सितंबर में ऋषि कपूर वापस इंडिया आए थे। ऋषि के निधन की खबर सुनने के बाद हर कोई गमगीन हैं, वहीं उनके परिवार की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। ऋषि कपूर अंत समय में अस्पताल में कैसे रह रहे थे उन्होंने इसके बारे में बताया है और सभी लोगों से निवेदन भी किया है इस विषम परिस्थिति में सभी नियमों का पालन जरूर करें।





The sudden demise of actor Rishi Kapoor is shocking. He was not only a great actor but a good human being. Heartfelt condolences to his family, friends and fans. Om Shanti