हॉरर फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग के लिए जैकलिन फर्नांडीस, यामी गौतम सहित अन्य कलाकार हुए डलहौजी के लिए रवाना

हॉरर एडवेंचर फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग के लिए कलाकारों की टीम चार्टर्ड प्लेन से डलहौजी के लिए रवाना हो गई है। जिसमें सैफ अली खान, अर्जुन कपूर ,जैकलिन फर्नांडीस , यामी गौतम आदि शामिल है। जिन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है।

आपको बता दें कि टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्ट्रीट एंटरटेनमेंट की अपकमिंग फिल्म भूत पुलिस में सेफ अली खान, अर्जुन कपूर मुख्य किरदार में नजर आएंगे । इस फिल्म में सैफ और अर्जुन की जोड़ी साथ में नजर आएगी। इसी के साथ जैकलिन फर्नांडिस और यामी गौतम भी फिल्म में दिखेंगी। फिल्म भूत पुलिस में सैफ अली खान, अर्जुन की जोड़ी भूतों को पकड़ती हुई नजर आएगी। यह फिल्म अब तक की फिल्मों से कुछ अलग हटके नजर आएगी। इस फिल्म का निर्देशन पवन कृपलानी कर रहे हैं और फिल्म को प्रोड्यूस रमेश तौरानी करेंगे। इस फिल्म की कहानी एडवेंचर से भरी है और इस फ़िल्म में ट्विस्ट और टर्न लाने के लिए मनोरंजक थ्रिल लाये जाएंगे।

आपको बता दें कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद से अनलॉक में सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार शूटिंग शुरू करने के अनुमति दे दी गई है। इसी के बाद से कई फिल्मों और टीवी सीरियलों की शूटिंग शुरू हो गई है लेकिन निर्माता अपनी सुविधा अनुसार शूटिंग कर रहे हैं।

ALL SET FOR DALHOUSIE... #SaifAliKhan, #ArjunKapoor, #JacquelineFernandez and #YamiGautam leave for #Dalhousie for the shoot of horror-comedy #BhootPolice... Directed by Pavan Kirpalani... Produced by Ramesh Taurani and Akshai Puri. pic.twitter.com/kdpMXudW3J