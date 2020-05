सायरा बानो का इमोशनल पोस्ट, कहा- ऋषि ने जिंदा रखी थी दिलीप कुमार और राज कपूर की दोस्ती

नई दिल्ली फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के निधन से सभी को एक गहरा सदमा लगा है। बीते बुधवार को पहले एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) ने दुनिया को अलविदा कहा था और ठीक एक दिन बाद यानि गुरुवार को ऋषि कपूर का निधन हो गया। वह पिछले दो साल से कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे। 30 अप्रैल को उन्होंने परिवार वालों के बीच मुंबई में आखिरी सांस ली। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर हर किसी ने ऋषि कपूर को श्रद्धाजंलि दी है। अब एक्ट्रेस सायरा बानो (Saira Banu) ने भी उन्हें याद किया है।

अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) व सायरो बानो ने ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) को ट्विटर के जरिए श्रद्धाजंलि दी है। दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से सायरा बाना ने लिखा, 'ऋषि कपूर से बहुत ज्यादा प्यार मिला। वह हमेशा ऐसी चीजें करते जो प्यार से बहुत ही पर्सनल हो जाती हैं। वह अपने पुराने पारंपरिक तरीके से हर फैमिली फंक्शन का बुलावा भेजा करते थे। ऋषि कपूर हमेशा जुड़े रहे और उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर की दोस्ती को जिंदा रखा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।'

“Met loving #RishiKapoor hale and hearty recently.He always made it a point to affectionately come personally in our old traditional ways to give any invitation to family functions. Rishi always kept in touch n kept alive the bond of Dilip Kumar and Raj Kapoor. RIP” SairaBanuKhan