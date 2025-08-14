Sholay: जब सलीम-जावेद की कलम से निकला वो जादू, मस्ती, दोस्ती और सिनेमा का स्वर्ण युग

वीरू की बात करें तो ट्रैन सिक्वेन्स पर उनकी मस्ती के साथ एक्शन, टंकी वाला सीन, जय से अपने फ्यूचर प्लान डिसकस करना, अनाड़ी तरीके का एक्शन, बसंती को पिस्तौल सिखाने का सीन, कोई हसीना वाला गीत, शिवजी के मंदिर वाला सीन सब जगह दर्शकों को खूब आनंद देते हैं। जय के मरने पर उनका गुस्सा और गब्बर को पीटना इमोशनल कर देता है। भारत की सबसे बड़ी फिल्म का हीरो होना धर्मेंद्र को अमर कर देता है।

उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया, जिनमें से सत्यकाम, चुपके-चुपके, गुलामी, बंदनी, हुकूमत, अपने जैसी 100 से अधिक फिल्मों में यादगार अभिनय किया है। आज तक वे अकेले हीरो हैं, जिन्होंने 100 सफल फिल्में दी। जिन पर हेमंत, मुकेश, रफी, किशोर से लेकर सोनू निगम, के के तक 55 से ज्यादा गायकों ने आवाज दी। जिन्होंने सौ से अधिक हीरोइन के साथ काम किया।