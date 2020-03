COVID-19: Akshay Kumar ने दिए 25 करोड़ तो Salman ने उठाया ये बड़ा कदम, किसी को कानों कान नहीं खबर

कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus ) की दहशत के बीच आम आदमी से लेकर सेलेब्स अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। पूरे देश में 24 मार्च से 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया गया है। बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया पर अपने फैंस और लोगों को जागरूक करने के साथ मदद के लिए आगे आ रहे हैं। शनिवार को पीएम नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने अपने ट्वीट के जरिए लोगों से दान देने की अपील की। अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) ने पीएम की अपील के बाद 25 करोड़ रुपए की राशि दान की। इसके बाद से लोग शाहरुख खान ( Shah Rukh Khan ) और सलमान खान ( Salman Khan ) से भी मोटी रकम दान करने की अपील कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक इन अभिनेताओं ने अपनी और से किसी तरह की मदद का ऐलान नहीं किया है।

सलमान ने उठाया ये बड़ा कदम

बात करें सलमान खान की तो इन दिनों वे अपने फॉर्म हाउस पर वक्त बिता रहे हैं। सामने आई कुछ तस्वीरों वे अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के साथ एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग सलमान पर जरूरत के समय लोगों के साथ खड़े रहने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इधर किसी को कानों कान खबर नहीं लगी और उधर सलमान खान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है।

This is that time when all that matters is the lives of our people. And we need to do anything and everything it takes. I pledge to contribute Rs 25 crores from my savings to @narendramodi ji’s PM-CARES Fund. Let’s save lives, Jaan hai toh jahaan hai. 🙏🏻 https://t.co/dKbxiLXFLS