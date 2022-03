सलीम खान की वजह से सलमान खान की मां को झेलना पड़ा था डिप्रेशन का बोझ, दूसरी शादी से थे नाखुश

बॅालीवुड के दिग्गज अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान को किसी पहचान की जरुरत नहीं हैं। सलीम खान हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्यों पिता की दुसरी शादी से खुश नहीं थे सलमान खान।

बॅालीवुड के दिग्गज अभिनेत सलमान खान के पिता सलीम खान ने सलमा से शादी रचाई थी। जिससे उनके 4 बच्चे हुए। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान सलीम खान को हेलन से प्यार हो गया। बता दे कि 50 से 60 की दशक में हेलन हिंदी सिनेमा पर राज किया करती थी। उनकी खूबसूरती को लाखों लोग दिवाने थे। साथ ही उनके डांस के भी करोड़ो लोग दिवाने थे।

