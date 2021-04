Radhe Trailer: रिलीज हुआ सलमान खान की फिल्म राधे का धांसू ट्रेलर, सिनेमाघरों के साथ OTT पर भी होगा धमाका

नई दिल्ली | बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) की मोस्‍ट अवेटेड फिल्‍म 'राधे: योर मोस्‍ट वॉन्‍टेड भाई' का शानदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। सलमान की इस फिल्म के ट्रेलर में आपको सबकुछ देखने को मिलेगा। एक्शन से लेकर रोमांस तक सबकुछ आपको इस ट्रेलर में देखने को मिल जाएगा। सलमान के फैंस ने ट्रेलर के रिलीज होते ही इसे धांसू बताना शुरू कर दिया है। सलमान खान ने ये अनाउंसमेंट की थी कि फिल्म राधे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ थियेटर में भी रिलीज होगी। राधे को वॉन्टेड का सीक्वेल बताया जा रहा था जो ट्रेलर में साफ दिखाई दे रहा है।

ट्रेलर में दिखा सलमान खान का धांसू अवतार

सलमान खान के साथ विलेन के रूप में रणदीप हुड्डा पंगा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों की जबरदस्त लड़ाई फैंस को बेहद पसंद आ रही है। वहीं ट्रेलर में सलमान अपने कई फेमस डायलॉग भी बोलते हुए दिखाई दिए। वॉन्टेड के मुकाबले इस बार राधे में डबल एक्शन दर्शकों को देखने को मिलेगा। 12 साल पहले सलमान ने वॉन्टेड फिल्म से तहलका मचा दिया था। अब राधे का ट्रेलर सामने के बाद फैंस की फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई है। ट्रेलर में सलमान और दिशा पाटनी का रोमांस भी देखने को मिल रहा है। खास बात ये है कि पहली बार सलमान बड़े पर्दे पर लिप किस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

सलमान खान की फिल्म 'राधे: योर मोस्‍ट वॉन्‍टेड भाई' के ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने इसे पहले सुपरहिट बता दिया है। ईद के मौके पर यानी 13 मई को फिल्म रिलीज हो जाएगी। कोरोनाकाल में अब दर्शक थियेटर की तरफ कितना आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन राधे के ट्रेलर ने रिलीज के साथ ही ट्रेंडिग लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। ट्विटर पर राधे ट्रेलर ट्रेंड कर रहा है।

DHAMAKEDAAR

PAISA WASOOL

MIND-BLOWING#RadheTrailer has provided more than what we all expected from it.#SalmanKhan's dialogue, action scenes and BGM gave me GOOSEBUMPS 🔥