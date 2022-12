सलमान खान को बर्थडे विश करने के लिए 1100 किमी दूर साइकल से मुंबई रवाना हुआ फैन

सलमान खान के फैन तो बहुत सारे हैं, मगर आपने इस शख्स के जैसा जबरा फैन शायद ही देखा होगा। इस शख्स को सलमान खान बहुत पसंद है और वह बीते 4 सालों से उनसे मिलने के लिए नए-नए तरीके ढूंढता रहता है। पिछले चार सालों से वह सलमान से मिलने के लिए तरह-तरह के स्टंट कर रहा है। इस बार वह उनसे मिलने के लिए साइकिल से 1100 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है।

Salman Khan's crazy fan from Jabalpur left for Mumbai, 1100 KM away by bicycle to wish him on his birthday