करोड़पति होने के बावजूद 1.25 रुपए का कर्ज लिए घूम रहे हैं सलमान खान, कपिल संग शेयर किया ये सीक्रेट

नई दिल्ली। मुंबई पुलिस वेल्फेयर फंड इनिशिएटिव इवेंट 'उमंग' (Umang) समारोह का आयोजन कराया गया था। इस दौरान बॉलीवुड के बड़े चेहरे इस समारोह का हिस्सा बने। शो के दौरान कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान (Salman Khan) को स्टेज पर बुलाया। सलमान खान ने कपिल संग बचपन का एक किस्सा शेयर किया।

You know its a Glamorous night when Bollywood's Bhaijan, Salman Khan & Comedy King Kapil Sharma come together to salute the #MumbaiPolice at #Umang2020 on 26th January, 9:30pm only on Sony. @Kapilsharmapunj @krushnaabhisheksharma @BeingSalmanKhan @MumbaiPolice #KatrinaKaif pic.twitter.com/Eo3s2P8De3