Its Viral: सलमान खान ने ली 'मेगा सेल्फी', एक फ्रेम में नजर आईं कई बड़ी हस्तियां.. जानिए क्यों साथ आए ये सितारे?

नई दिल्ली | बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) की एक कई सेलेब्स और बड़ी हस्तियों के साथ सेल्फी सामने आई है। इस मेगा सेल्फी में मनोरंजन जगत और क्रिकेट की कई बड़ी हस्तियां दिखाई दे रही हैं। सलमान ने इस सेल्फी की फोटो अपने सोशल मीडिया (social media) हैंडल पर शेयर की है। जिसमें रितेश देशमुख से लेकर गोविंदा जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। दरअसल, रिसेन्टली सलमान खान को इंडियन प्रो म्यूजिक लीग (Indian Pro Music League) का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी मौके पर सलमान ने इन सभी सितारों के साथ एक मेगा सेल्फी ले ली। सलमान द्वारा ली गई सेल्फी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर इस मेगा सेल्फी की फोटो शेयर की है। फोटो में सलमान के अलावा रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh), जेनेलिया डिसूजा (Genelia D'souza), राजकुमार राव (Rajkummar Rao), श्रद्धा कपूर, गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता के साथ, गोविंदा की बेटी टीना अहूजा, क्रिकेटर सुरेश रैना, बॉबी देओल, टीवी एक्टर करण वाही और वलूचा डिसूजा (Valucha D'Souza) जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। सभी फोटो में चीयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान ने इस पोस्ट में मजेदार कैप्शन लिखा है- यहां तो एक सेल्फी बनती है। दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक लीक यहां है! चल मेगा सेल्फी लेले रे। जाहिर है कि इस साल की बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की हस्तियों के साथ ये सबसे बड़ी सेल्फी होगी।

Yahan toh ek selfie banti hai. The world's biggest music league is here! Chal MEGA SELFIE lele re. 🤳

Watch the opening ceremony of the #IndianProMusicLeague, Tonight, 8 PM on @ZeeTV #IPMLonZeeTV #MusicUnchaRaheHamara #IPMLOpeningCeremony @ZEE5India @ipmlofficial @ZeeStudios_ pic.twitter.com/pb9zfMjeM3