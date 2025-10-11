Sangeeta Bijlani House Robbery: बहुत बुरा हुआ संगीता बिजलानी के साथ, SP से लगाई मदद की गुहार

संगीता बिजलानी (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Sangeeta Bijlani Robbery Pune Residence: मनोरंजन जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स संगीता बिजलानी के घर में चोरी हुई है। इस सदमे से वह बाहर नहीं निकल पा रही हैं। बताया जा रहा है, वह पिछले 20 सालों से यहां रह रही थीं। चलिए अब आपको बताते हैं, एक्ट्रेस के घर से चोरों ने कितने हजार का सामान चंपत किया है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, चोरी महाराष्ट्र के पुणे जिले के पवाना इलाके में स्थित फार्म हाउस में हुई है। फार्म हाउस पिछले चार महीनों से खाली था। जब संगीता बिजलानी 18 जुलाई को सुबह लगभग साढ़े नौ बजे अपने बंगले पर पहुंचीं, तो उन्हें घर में हुई चोरी का पता चला। चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुसे थे और पहली मंजिल से 50,000 नकद और एक टीवी सेट, जिसकी कीमत लगभग सात हजार रुपए थी, चुरा ले गए। इस तरह कुल 57,000 रुपए की चोरी हुई।
फार्म हाउस में हुई चोरी के बाद से सदमे और तनाव में हैं। वह अभी भी इस घटना से उबर नहीं पाई हैं। शनिवार को उन्होंने पुणे में एक पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस घटना पर खुलकर अपनी बात रखी। संगीता ने बताया कि वह खासतौर पर पुणे एसपी संदीप सिंह गिल से मिलने आई थीं ताकि इस मामले की जांच तेज की जा सके। उन्होंने कहा कि चोरी के बाद उन्हें अपने ही घर में असुरक्षा महसूस होती है, जबकि वह पिछले बीस वर्षों से उसी घर में रह रही हैं।
इस मामले की शिकायत लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति संगीता बिजलानी का निजी कर्मचारी है। हालांकि, अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और वे फरार हैं।
संगीता बिजलानी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था, "मैं अपने पिता की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मार्च से फार्म हाउस पर नहीं जा पाई। जब मैं और मेरे दो हाउस हेल्प यहां आए, तो हमने देखा कि मेन गेट टूटा हुआ था। अंदर जाकर हमने पाया कि टीवी सेट, नकदी, और कई कीमती घरेलू सामान गायब थे। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए थे। यह मेरे लिए बहुत दुखद है कि मेरे निजी स्थान पर इस तरह की घटना हुई।"
