Sangeeta Bijlani House Robbery: बहुत बुरा हुआ संगीता बिजलानी के साथ, SP से लगाई मदद की गुहार

फार्म हाउस में हुई चोरी के बाद से सदमे और तनाव में हैं। वह अभी भी इस घटना से उबर नहीं पाई हैं। शनिवार को उन्होंने पुणे में एक पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस घटना पर खुलकर अपनी बात रखी। संगीता ने बताया कि वह खासतौर पर पुणे एसपी संदीप सिंह गिल से मिलने आई थीं ताकि इस मामले की जांच तेज की जा सके। उन्होंने कहा कि चोरी के बाद उन्हें अपने ही घर में असुरक्षा महसूस होती है, जबकि वह पिछले बीस वर्षों से उसी घर में रह रही हैं।