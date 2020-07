Sushant पर लगे मीटू के झूठे आरोपों पर Kangana Ranaut ने पूछा सवाल, Sanjana Sanghi बोलीं- मेरी जिम्मेदारी नहीं अफवाहों को क्लीयर करना

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की दिल बेचारा (Dil Bechara) की एक्ट्रेस संजना सांघी (Sanjana Sanghi) पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में हैं। कल यानी 24 जुलाई को फिल्म दिल बेचारा रिलीज होने के बाद से ही एक तरफ जहां उनके अभिनय की तारीफ की जा रही है। वहीं पिछले कुछ समय से वो सुशांत पर लगे झूठे मीटू आरोपों (MeToo allegation on Sushant) को लेकर सुर्खियों में हैं। रिसेन्टली कंगना ने संजना को भी आड़े हाथों लिया था और पूछा था कि आखिर सुशांत पर झूठे रेप के आरोप लगने पर वो चुप क्यों रहीं (Kangana raised question Sanjana silence on MeToo against Sushant), खुलकर सही समय पर क्यों नहीं बताया कि ये गलत है। अब संजना ने भी कंगना पर पलटवार करते हुए कहा है कि अफवाहों को क्लीयर करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है और कोई उन्हें नहीं बताएगा (Sanjana Sanghi said it is not responsibility to clear rumours) कि क्या करना है या क्या नहीं।

संजना सांघी ने जूम टीवी से बातचीत में कंगना टीम के ट्वीट (Kangana team tweet on Sanjana Sanghi) का जवाब देते हुए कहा है कि किसी को ये अधिकार नहीं है कि उन्हें जज करें चाहे वो अपना स्टेटमेंट पहले दें या नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने ये हद से ज्यादा बार क्लीयर किया है (Sanjana said I cleared more than enough) कि क्या हुआ था। मैंने जितना क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया है। उस वक्त वो देर से नहीं हुआ, किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो तय करें क्या देरी से है और क्या नहीं। आप अफवाहों को हफा मत दो। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना ही ड्यूटी है कि मैं अफवाहों को क्लीयर करूं।

संजना ने आगे कहा कि इसे मीटू कहना ही गलत (Sanjana said it is right to call ‘Me Too’ case) है क्योंकि मैं और सुशांत ने हमेशा इन अफवाहों से इंकार किया है। हमे मीटू मूवमेंट को कमतर नहीं करना चाहिए इसे मीटू बुलाकर।

Many blinds claimed tht Sushant raped Sanjana,such news abt her harassment wr common in those days,Why Sanjana took her own sweet time to clarify?Why she nvr spoke so passionately abt her friendship with him when he ws alive? @mumbaipolice cn investigate🙏https://t.co/C2wvzuXuGU — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 22, 2020

गौरतलब हो कि संजना ने अपने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा था कि जब सुशांत पर झूठे आरोप लगे तब उन्होंने इसपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। बाद में जब ज्यादा आर्टिकल्स छपने (fake articles on metoo allegations against Sushant) लगे तब संजना ने एक पोस्ट के जरिए क्लीयर किया और सुशांत ने दोनों की बातचीत के चैट भी शेयर किए। जिसके बाद कंगना ने सवाल उठाया था कि जब सुशांत पर रेप के आरोप लग रहे थे तब संजना खुलकर सामने क्यों नहीं आईं। उन्होंने इतनी बड़ी बात पर ठीक ढंग से क्यों नहीं कहा कि ये झूठी अफवाह है और सुशांत पर गलत आरोप लगाए गए हैं। क्यों संजना ने अपनी और सुशांत की दोस्ती का खुलासा नहीं किया।