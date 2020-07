Sushant Singh Rajput पर लगे मीटू आरोपों पर Sanjana Sanghi का बयान, बताया उस वक्त चुप क्यों रहीं?

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आखिरी फिल्म दिल बेचारा (Dil Bechara release) 24 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में दिल बेचारा की लीड एक्ट्रेस संजना सांघी (Sanjana Sanghi) ने सुशांत पर लगे मीटू के आरोपो (MeToo allegations on Sushant) को लेकर बातचीत की। उन्होंने खुलकर बताया कि आखिर क्यों उस वक्त संजना ने अपनी आवाज उस तरह नहीं उठाई जैसे उठानी चाहिए थी। गौरतलब हो आजकल संजना अपने घर यानी दिल्ली में हैं। पुलिस ने अपनी पूछताछ में संजना सांघी का बयान भी दर्ज किया था। जिसके बाद मुंबई छोड़ते हुए वो बहुत भावुक दिखाई दी थी।

दिल बेचारा सुशांत की आखिरी फिल्म (Sushant last film Dil Bechara) होने के साथ-साथ संजना सांघी की डेब्यू फिल्म (Sanjana Sanghi debut film) भी है। इसलिए उनके लिए ये मूवी बेहद खास है। संजना ने अपना शूटिगं एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मीटू के बारे में बात की। जी न्यूज से बातचीत में संजना ने बताया कि जब सुशांत पर उनको लेकर मीटू के आरोप लगे वो खुद भी हैरान (Sanjana Sanghi talks about Sushant MeToo allegations) थीं। उन्होंने कहा कि जब तक कोई खुद से कोई बात ना कहे, आरोप ना लगाए तब तक उसको लेकर यूं ही कुछ लिख नहीं सकते (Sanjana told fake Sushant MeToo allegations) लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। जब संजना से उनके चुप रहने पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जब दो लोग साथ में एक अच्छे बॉन्ड के साथ काम करते हैं तो वो सोचते हैं कि किसी ने अफवाह उड़ाई है (Sanjana Sushant took lightly MeToo allegations) चली जाएगी। शुरुआत में एक दो आर्टिकल आए तो हमने ध्यान नहीं दिया लेकिन जब ये बढ़ता ही चला गया तब परेशानी हुई। मैं और सुशांत बहुत अच्छे दोस्त थे। सुशांत ने कभी कोई भी ऐसी हरकत नहीं की बल्कि वो मुझे इंस्पायर किया करते (Sushant inspired Sanjana Sanghi) थे। जब आर्टिकल्स ज्यादा लिखे गए तब सिर्फ सुशांत ही नहीं बल्कि मैं भी बहुत परेशान हुई।

संजना ने आगे कहा कि सबको लगता है कि इससे अकेले सुशांत को मानसिक तौर पर तनाव हुआ लेकिन उतनी ही परेशान मैं भी (Sanjana Sushant both tensed on MeToo allegations) हुई थी। मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसे गलत बताया। सुशांत ने हमारी चैट के स्क्रीनशॉट शेयर करने को कहे तो मैंने भी कहा हां उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दौरान हम इस सोच में थे कि लोगों को कैसे भरोसा दिलाए कि ऐसा कुछ कभी भी हुआ ही नहीं है। हालांकि सुशांत पर इन झूठे आरोपों से हमारी दोस्ती या बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं (Sanjana told friendship not changed with Sushant after fake allegations) आया। हम रोज सेट पर उसी तरह मिलते थे।