ढाई करोड़ की चमचमाती Tesla Cybertruck में दिखे संजय दत्त, Video इंटरनेट पर वायरल

बता दें संजय दत्त जिस Tesla Cybertruck को चलाते दिखे, वह भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि यह दुबई से प्राइवेट इम्पोर्ट की गई यूनिट है। सोशल मीडिया पर दिखे वीडियो और तस्वीरों में नंबर प्लेट भी यही संकेत देती है। अमेरिका में इसकी शुरुआती वेरिएंट की कीमत करीब 80,000 डॉलर है, यानी भारत में लगभग 72 लाख रुपये… लेकिन इम्पोर्ट टैक्स, वेरिएंट और अन्य चार्ज के कारण भारत में इसकी कीमत ढाई से तीन करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।