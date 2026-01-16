ढाई करोड़ की चमचमाती Tesla Cybertruck में दिखे संजय दत्त, Video इंटरनेट पर वायरल

टेस्ला साइबरट्रक में दिखे संजय दत्त (इमेज सोर्स: एक्स और ऑटो जर्नल इंडिया)
Sanjay Dutt Tesla Cybertruck Video: मुंबई की सड़कों पर हलचल तब बढ़ गई जब संजय दत्त चमचमाती टेस्ला साइबरट्रक में घूमते नजर आए। करोड़ों की कीमत वाली यह फ्यूचरिस्टिक कार भारत में देखना मुश्किल है। इसकी वजह ये है कि ये गाड़ी अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है।
वहीं बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक किसी भी एक्टर के पास ऐसी कार नहीं है। इस बीच जैसे ही संजय दत्त साइबरट्रक चलाते दिखे, उनका यह वीडियो पलभर में इंटरनेट पर वायरल हो गया। फैंस न सिर्फ उनकी इस लग्जरी राइड पर हैरान हैं, बल्कि साइबरट्रक के अनोखे डिजाइन और दमदार लुक को देखकर भी चर्चा जोरों पर है।
बता दें संजय दत्त जिस Tesla Cybertruck को चलाते दिखे, वह भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं हुई है, इसलिए माना जा रहा है कि यह दुबई से प्राइवेट इम्पोर्ट की गई यूनिट है। सोशल मीडिया पर दिखे वीडियो और तस्वीरों में नंबर प्लेट भी यही संकेत देती है। अमेरिका में इसकी शुरुआती वेरिएंट की कीमत करीब 80,000 डॉलर है, यानी भारत में लगभग 72 लाख रुपये… लेकिन इम्पोर्ट टैक्स, वेरिएंट और अन्य चार्ज के कारण भारत में इसकी कीमत ढाई से तीन करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
इसके तीन वेरिएंट है- लॉन्ग रेंज (Long Range), ऑल-व्हील ड्राइव (All-Wheel Drive) और साइबरबीस्ट (Cyberbeast) है। इनमें से Cyberbeast को टॉप-एंड वेरिएंट बताया गया है। इसी गाड़ी में संजू बाबा स्पॉट हुए हैं।
साइबरट्रक (Cybertruck) अपनी स्टेनलेस स्टील एक्सोस्केलेटन बॉडी के लिए मशहूर है, जो इसे लगभग बुलेटप्रूफ और डेंट-फ्री बनाती है। इसका खास ‘बीस्ट मोड’ इसे सुपरकार जैसी स्पीड देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह 0 से 100 km/h सिर्फ 2.6 सेकंड में हासिल कर सकती है। भारत की सड़कों पर यह सिर्फ दूसरी Cybertruck बताई जा रही है, इससे पहले सूरत के एक बिजनेसमैन Lavji Daliya को इस गाड़ी में स्पॉट हुए थे।
