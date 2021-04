झारखंड की सीमा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिली स्कॉलरशिप, प्रियंका चोपड़ा ने की जमकर तारीफ

नई दिल्ली। झारखंड की बेटी सीमा आज हर तरह छाई हुई है। दुनियाभर में उसकी तारीफ हो रही है। और हो भी क्यों न। क्योंकि सीमा ने विश्व के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप जो हासिल की है। ऐसे में हर कोई सीमा की जमकर तारीफ कर रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने भी सीमा की काफी सराहना की है।

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सीमा की कहानी को शेयर किया है। इसके साथ ही, उन्होंने एक स्पेशल मैसेज भी लिखा है। प्रियंका ने ट्विटर पर भी सीमा की कहानी को शेयर किया है। एक्ट्रेस लिखती हैं, "एक लड़की को शिक्षित करें और वह दुनिया को बदल सकती है ... ऐसी प्रेरणादायक उपलब्धि। ब्रावो सीमा मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि आप आगे क्या करती हो।" प्रियंका का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग उनके ट्वीट को खूब रिट्वीट कर रहे हैं।

