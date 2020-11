आमिर खान और शाहरुख खान की जोड़ी मचाएगी धमाल, लाल सिंह चड्ढा में किंग खान का होगा अहम रोल

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म पठान (Pathan) की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इस फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) भी काम करते हुए नजर आएंगे। अब शाहरुख को लेकर एक और खबर सामने आई है। आमिर खान ने हाल ही में अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha) की शूटिंग पूरी की है। इस फिल्म में आमिर खान (Aamir Khan) के साथ सिर्फ करीना कपूर खान ही नहीं बल्कि शाहरुख भी नजर आएंगे। किंग खान के रोल को खुद आमिर ने डायरेक्ट किया है।

शाहरुख के लिए आमिर ने किया डायरेक्शन

शाहरुख आजकल दुबई में अपनी आईपीएल टीम केकेआर का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहां जाने से पहले उन्होंने दिल्ली में आमिर खान की फिल्म के लिए शूटिंग की थी। फिल्म में शाहरुख का खास रोल होगा। वो स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर नजर आएंगे। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में शाहरुख का रोल अहम होगा। जिसे आमिर खान ने खुद डायेरक्ट किया है। लाल सिंह चड्ढा के विजुअल इफेक्ट्स को शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ही बनाया है। शाहरुख और आमिर को लंबे समय बाद दर्शक एक साथ देख पाएंगे। हाल ही में आमिर ने शाहरुख को उनके जन्मदिन की ढेरों बधाईयां दी थी।

Many many happy returns of the day Shah 🤗



May good health always be with you. Everything else you have already earned & will continue to earn.



May you continue to bring joy, happiness and hope to millions of people around the globe, me included !



Lots of love.

a.@iamsrk