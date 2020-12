शाहिद कपूर की पत्नी Mira Rajput ने मां बनने के सवाल पर दिया जवाब, सोशल मीडिया पर होने लगी चर्चा

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) फैंस के जितने फेवरेट हैं उतना ही उनकी पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) भी पॉपुलर हैं। वो भले ही फिल्मों से दूर रहती हों लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी बढ़िया फैन फॉलोइंग है। मीरा भी फैंस से काफी कनेक्ट रहती हैं। वो अक्सर ही शाहिद के साथ कई तस्वीरें साझा करती रहती हैं और खुद भी कई इंस्पिरेशनल वीडियो बनाती रहती हैं। हाल ही में मीरा ने फैंस के लिए एक खास प्लान बनाया और Ask Me Anything सेशन रखा। मीरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस से ढेर सारी बातचीत की।

इस दौरान फैंस ने मीरा राजपूत से कई मजेदार सवाल पूछे। एक सवाल ऐसा भी था जिसका जवाब सुनने के लिए हर कोई बेकरार हो जाएगा। मीरा से ये पूछा गया कि क्या वो मां बनने वाली हैं। एक यूजर ने पूछा- क्या आप तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं? मीरा ने फैन के इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में दिया और सब साफ कर दिया। मीरा ने लिखा- No और इसके साथ हंसने वाला इमोजी भी बनाया। मीरा पहले से ही दो बच्चों की मां हैं। मीशा और जैन का मीरा पूरा ख्याल रखती हैं।

