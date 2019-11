अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने मनाया बॉडीगार्ड का जन्मदिन, मराठी में किया बर्थडे विश

View this post on Instagram

माझ्या आयुष्यातील महत्वाच्या आणि अप्रतिम माणसाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मला नेहमी सुरक्षित ठेवल्याबद्दल धन्यवाद. अतुल, तुझ्या सारखा व्यक्ती माझ्या आयुष्यात असणं याला मी माझं भाग्य मानते. तुला सुख, शांती आणि तुला जे हवं ते सर्व काही लाभो! I ❤ you. Happy birthday!!!