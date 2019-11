'बागी 3’ की शूटिंग छोड़ पिज्जा खाने के लिए भागी श्रद्धा कपूर, वीडियो हुआ वायरल

View this post on Instagram

@itsvijayvarma story update 😍 Asli bhooki😆😁😍😘❤️😍 #shraddhakapoor #shraddhakapoorsuperfans @shraddhakapoor ❤️ #saaho #shraddhaisbest #shraddhagems Follow @sharnitha_sk ... #baaghi3 #bollywood #janhvikapoor #tigerjakieshroff #varundhawan #sharnitha_sk 💓 #kartikaaryan #beingsalmankhan #jacquelineef143 #katrinakaif #aslisona #StreetDancer3D #sidmalhotra #varundvn #adityaroykapur #saraalikhan #aliabhatt #dishapatani #parineetichopra #arjunkapoor #deepikapadukone #priyankachopra #kiaraaliaadvani #sushantsinghrajput #kritisanon ♥️