सिद्धू मूसेवाला के पिता का बड़ा बयान, कहा-' जिन्होंने किया भाई होने का दावा वहीं निकले बेटे के हत्यारे'

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की 29 मई को उनके घर के पास कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद फैंस सदमे में थे। फैंस इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सिंगर की मौत को टाइम हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े खुलासे आज भी हो रहे हैं। अब सिंगर की मौत को लेकर पिता ने भी कई खुलासे किए हैं।

एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए सिंगर के पिता बलकौर सिंह (Balkaur Singh) ने बताया कि 'कुछ लोग मेरे बेटे के करियर के दुश्मन बन गए थे। यह उसका दुर्भाग्य था कि जिन लोगों से वह अपने करियर की शुरुआत में मिला था, वो सही व्यक्ति नहीं थे। उसको इस बात का एहसास नहीं था कि जो लोग इसके भाई होने का दावा कर रहे थे वो ही कल उसके दुश्मन बन जाएंगे। इसके चलते ही इन लोगों ने मेरे बेटे की हत्या करा दी। मैं उनका नाम लूंगा। समय आने दो। यह कुछ दिनों की बात है। मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि किसने क्या किया है।'

