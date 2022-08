फिर कानों में गूंजेगी सिद्धू मूसेवाला की आवाज, इस दिन रिलीज होगा सिंगर का आखिरी गाना, यहां जाएगी मुनाफे की रकम

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala Case) की 29 मई को उनके घर के पास कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस खबर के बाद फैंस में शोक की लहर दौड़ गई थी। लोगों को आज भी विश्वास नहीं होता है कि सिंगर इस दुनिया में नहीं हैं। अब जल्द ही सिद्धू का नया गाना 'जानदी वार' रिलीज होने वाला है। सिंगर ने इस गाने को अफसाना खान के साथ पिछले साल रिकॉर्ड किया था।

Published: August 25, 2022 11:44:24 am

एक बार फिर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आवाज उनके फैंस को सुनने को मिलेगी। पिछले साल रिकॉर्ड किया गया सिंगर का गाना 'जानदी वार' जल्द ही रिलीज होने वाला है। इस खबर से फैंस झूम उठे हैं। इससे गाने से मिले मुनाफे से सिंगर के माता पिता को मदद की जाएगी। सिंगर सलीम मर्चेंट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने बताया कि 'बहुत लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो आपने गाना किया था, वो कब रिलीज होने वाला है? तो अब वो समय आ गया है। ये गाना हमने पिछले साल जुलाई 2021 में रिकॉर्ड किया था चंडीगढ़ में। मेरी अफसाना खान से मुलाकात हुई पिछले साल और उसने मुझे सिद्धू से मिलाया था। सिद्धू ने ये गाना दिल से गाया था।

sidhu moose wala new song jaandi war will release on 2 september