DSP दविंदर सिंह की गिरफ्तारी पर सिमी ग्रेवाल के ट्वीट ने मचाया बवाल, लोगों ने कहा- गिरफ्तार करो इसे

नई दिल्ली। कभी फिल्म मेरा नाम जोकर (mera nam jokar) में बोल्ड सीन देकर फिल्मी दुनिया में सनसनी मचाने वाली अदाकारा सिमी ग्रेवाल (simi garewal) ने इस बार अपने ट्वीट से हंगामा मचा दिया है। दरअसल, सिमी ने डीएसपी दविंदर सिंह की गिरफ्तारी मामले में ट्वीट किया है। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि ज्यादातर लोग सिमी के इस ट्वीट पर ऐतराज जता रहै हैं। और पुलिस से उनको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।

हाल ही में डीएसपी दविंदर सिंह (dsp davinder singh) को कश्मीर घाटी में दो आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद से कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। वहीं इस मामले में सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट कर हंगामा मचा दिया है। उन्होंने लिखा कि, 'आतंकियों को दिल्ली लाओ। गणतंत्र दिवस पर बम धमाका। सौकड़ों की मौत । फिर मुसलमानों को दोषी ठहराया और निशाना बनाया। क्या यही पटकथा थी।' सिमी का ये ट्वीट वायरल होने के बाद लोग उनके गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।



इतना ही नहीं एक यूजर ने तो गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा की इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि क्या तुम्हारा परिवार भारत शरणार्थी के रूप में आया था?

Had #DavindarSingh by default been Davindar khan ,the reaction of troll regiment of RSS would have been more strident and vociferous. Enemies of our country ought to be condemned irrespective of Colour, Creed, and Religion.

