Sonu Nigam के सपोर्ट में उतरेArmaan Malik, कहा- म्यूजिक इंडस्ट्री की हालत खराब है, मुझे 12 में रिप्लेस किया गया

नई दिल्ली | बॉलीवुड इंडस्ट्री सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद लगातार निशाने पर है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री, बड़े सेलेब्स खुलकर इसके विरोध में सामने आए हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) से लेकर सोनू निगम (Sonu Nigam), एआर रहमान ने कई खुलासे किए हैं। अब इस कड़ी में सिंगर अरमान मलिक (Armaan Malik) भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री (Music Industry) के रवैये पर चौंकाने वाली बातें बताई हैं। सोनू निगम के सपोर्ट में बोलते हुए अरमान ने म्यूजिक इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा उठाया।

अरमान मलिक ने इंडिया टुडे के एक समारोह में शिरकत करने के बाद अपने करियर और बॉलीवुड को लेकर कई बातें साझा की। अरमान ने कहा कि पिछले काफी वक्त से बॉलीवुड में रीमिक्स का कल्चर (Bollywood remix culture) चल रहा है जो उन्हें भी ना चाहते हुए करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में मुझे 12 गानों से हटा दिया गया (Armaan Malik replaced in 12 songs) और रिमिक्स गाने पर ही जोर दिया जा रहा है। मैंने भी रिमिक्स गाए लेकिन ये क्रिएटिविटी (Armaan Malik said remix is killing creativity) को मारता है। एक वक्त बाद मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, मैं काम करने में अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था।

सोनू निगम (Sonu Nigam) के म्यूजिक माफिया (Music Mafia) वाले वीडियों पर जवाब देते हुए अरमान ने बताया कि बॉलीवुड एक बड़ा ब्रैंड है। यहां बड़े लोगों की मदद के आगे बढ़ पाना आसान नहीं है। अगर कुछ सही हो गया तो यहां से हर किसी को एक अलग पहचान मिलती है। सोनू जी भी आज बॉलीवुड की वजह से ही जाने जाते हैं। लोग उनके गानों को पसंद और याद (Armaan Malik supports Sonu Nigam) करते हैं। मुझे तो पहले इंग्लिश गानों का शौख था। मैं उसी में करियर बनाना चाहता था लेकिन पापा ने मुझे पहले बॉलीवुड में करियर बनाने की सलाह दी थी क्योंकि उन्हें पता था कि ये अगर आपको सफलता दिला देता तो फिर आगे का रास्ता आसान हो जाता है। पहले उनकी बातें मुझे समझ नहीं आती है लेकिन अब मैं समझ सकता हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं वो बॉलीवुड के कारण ही हूं। हालांकि म्यूजिक इंडस्ट्री की हालत बेहद खराब है इसीलिए मैं फिलहाल इंग्लिश म्यूजिक (Armaan Malik working on English music) पर काम कर रहा हूं और बढ़िया लग रहा है।