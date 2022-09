सोहेल खान की एक्स वाइफ Seema Sajdeh को लड़कियों में है इंटरेस्ट, अपने लिए ढूंढ रही हैं 'दुल्हनिया'

हाल में सोहेल खान (Sohail Khan) की एक्स-वाइफ और फैशन डिजाइनर सीमा सजदेह (Seema Sajdeh) ने अपने तलाक को लेरक खुलकर बात की थी और अब सीमा सजदेह चौकाने वाला खुलासा किया है। नेटफ्लिक्स के शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' (Fabulous Lives of Bollywood Wives) का नया सीजन दस्तक दे चुका है। इसके एक एपिसोड में मैचमेकर सीमा तपारिया ने गेस्ट अपीयरेंस की।

एपिसोड में महीप कपूर ने सीमा आंटी से दोस्त सीमा सजदेह के लिए परफेक्ट मैच ढूंढने की गुजारिश की सीमा तपारिया को सीमा सजदेह के लिए परफेक्ट मैच ढूंढना था। ऐसे में सीमा तपारिया ने सजदेह से पूछा कि सोहेल खान के साथ उनकी 22 साल पुरानी शादी आखिर क्यों टूटी? इसपर फैशन डिजाइनर ने जवाब दिया कि उनके खयालात नहीं मिलते थे।



सीमा तपारिया ने सीमा सजदेह से आगे पूछा, 'लेकिन 22 साल बाद आपको समझ आया कि आपकी सोच नहीं मिलती है?' इसपर सजदेह ने जवाब दिया कि इन बातों में समय लगता है।

sohail khan ex wife seema sajdeh says she likes women