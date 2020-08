महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की WhatsApp Chat सामने आने के बाद सोनी राजदान ने कहा- हां ये सही है...

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और महेश भट्ट की WhatsApp Chat लीक हुई थी। जिसके बाद से ही दोनों सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर हैं। लोगों ने महेश भट्ट को जमकर ट्रोल किया। ऐसे में अब महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान का इन सब पर रिएक्शन सामने आया है। सोनी राजदान (Soni Razdan) ने कहा यह सही है। उन्होंने महेश भट्ट के द्वारा उन्हें भेजे गए मैसेज भी साझा किए।

सोनी रजदान ने ट्वीट (Soni Razdan Tweet) करते हुए लिखा, 'हां ये सही है। ये हैं मेरे मैसेज। हमें ऐसे मैसेज रोज मिलते हैं। न्यूज चैनल्स पर भड़कते हुए सोनी ने कहा कि पता नहीं कब हमें सही न्यूज देखने को मिलेगी।' सोनी राजदान से पहले महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने भी ट्वीट के जरिए कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। इसमें वहीं मैसेज हैं जो महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को भी भेजे थे। पूजा भट्ट ने कहा, 'जिस मैसेज को चैनल मोस्ट एक्सप्लोसिव कहकर बता रहा है। वहीं मैसेज मेरे पिता ने मुझे भी भेजा था और मेरे साथ-साथ कई अनगिनत लोगों को भी उसी दिन (9 जून) को भेजा था। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पर भी इन्हें पोस्ट किया था।'

Yes true. Here is mine. We get them everyday. When will news channels actually give us real news and not fabricated spin-offs. Most seem to have turned into uglier more salacious versions of Stardust and Cine Blitz. https://t.co/2f5tKKhwLu pic.twitter.com/l7IS2xavUS