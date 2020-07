Kangana Ranaut के सपोर्ट में अब Sonu Nigam, कहा- वो जो कह रही हैं मुझे उस पर विश्वास है, जरूर ऐसा हुआ होगा

नई दिल्ली | बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स पर लगातार कई बड़े आरोप लगा रही हैं। नेपोटिज्म के खिलाफ (Kangana against Nepotism in bollywood) उनकी लड़ाई सुशांत के निधन के बाद और भी तेज हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस (Sushant Singh Rajput case) में कंगना रनौत ने कई सेलेब्स को घेरा है और उनसे पूछताछ किए जाए जाने की बात रख रही हैं। अब कंगना की इन बातों के सपोर्ट में सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) में उतर आए हैं। सोनू ने कंगना के लगाए आरोपों पर भरोसा जताया है। उनके मुताबिक, अगर कंगना कह रही हैं तो ऐसा हुआ भी होगा उन्हें इस बात का विश्वास (Sonu Nigam believes Kangana Ranaut claims) है।

कंगना रनौत ने हाल ही में अपने कई इंटरव्यू और ट्वीट्स (Kangana Ranaut interviews and tweets) के जरिए कहा था कि फिल्ममेकर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने उनकी फिल्म मना करने पर उनपर चप्पल फेंक कर मारी थी। अब टाइम्स नाऊं से बातचीत में सोनू निगम ने कहा कि मैं कंगना की बहुत रिस्पेक्ट (Sonu Nigam respects Kangana Ranaut) करता हूं वो जो भी कर रही हैं इसके लिए दिमाग बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए। अगर वो कह रही हैं कि उनके खिलाफ चीजें हुई हैं तो हुआ होगा।

सोनू ने आगे कहा कि वो लोग जो उनके लिए गलत हो सकते हैं शायद मेरे साथ कभी ना रहे हों। मुझे ऐसा कुछ कभी अनुभव नहीं हुआ (Sonu Nigam said none such experiences like Kangana), मैं उनके साथ पिछले 25-30 सालों काम करता रहा हूं। लेकिन अगर वो ऐसा कह रही हैं उन्होंने कंगना के साथ कुछ ऐसा बुरा किया है तो मैं उनपर विश्वास करता हूं (Sonu Nigam choose to believe Kangana) क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग इतने पागल हैं कि इस तरह की कहानियां बनाएंगे।

गौरतलब हो, कंगना की टीम ने पूजा भट्ट के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि महेश भट्ट ने नहीं बल्कि अनुराग बासु ने उन्हें मौका दिया (Anurag Basu gave Kangana break) था। महेश बट्ट आर्टिस्ट को पैसा नहीं देते हैं, वो लोगों को काम के बदले फ्री में फिल्म करवाते हैं। आपके पिता को ये अधिकार नहीं है कि कंगना पर चप्पल फेंके ( Kangana claimed Mahesh Bhatt throw chappals at her)। उसे पागल कहें और प्रताड़ित करें। कंगना की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते में उनके हद से हस्तक्षेप पर भी सवाल उठाया था।