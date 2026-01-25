25 जनवरी 2026,

रविवार

बॉलीवुड

एक तरफ रिकॉर्ड टूटे, दूसरी तरफ हिंसा… साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई, Video Viral

Ajith Fans Beat Up Vijay Fan: साउथ इंडियन फिल्म फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड टूटते रहे, तो दूसरी तरफ फैनडम के बीच हिंसात्मक झड़पें भी सामने आईं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 25, 2026

एक तरफ रिकॉर्ड टूटे, दूसरी तरफ हिंसा... साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई, Video Viral

Ajith Fans Beat Up Vijay Fan (सोर्स: X)

Ajith Fans Beat Up Vijay Fan: साउथ स्टार भारतीय इंडस्ट्री के 2 दिग्गज सुपरस्टार्स, अजीत कुमार (Ajith Kumar) और थलपति विजय (Thalapathy Vijay) के फैंस के बीच की दुश्मनी एक बार फिर हिंसक मोड़ ले चुकी है। बता दें, शुक्रवार को अजीत की साल 2011 की सुपरहिट फिल्म 'मनकथा' (Mankatha) थिएटर में फिर से रिलीज हुई। जहां एक तरफ फिल्म थिएटर पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर थिएटर के अंदर से हिंसा की एक शर्मनाक घटना सामने आई है।

साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई

बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो तमिलनाडु के कराईकुडी के पांडियन सिनेमा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि थिएटर की लॉबी में काफी हंगामा हो रहा है और आरोप है कि थलपति विजय के एक फैंस ने थिएटर के अंदर विजय की राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कजगम' (TVK) का झंडा लहराया।

बस फिर क्या इससे नाराज अजीत के फैंस ने उस युवक पर हमला कर दिया। इसके बाद भीड़ ने न केवल उसे बेरहमी से पीटा, बल्कि उसकी शर्ट भी फाड़ दी और उसे धक्के-मुक्के मारते हुए थिएटर से बाहर निकाल दिया। इंटरनेट पर लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और कई यूजर्स ने इसे शर्मनाक बताया है और तमिलनाडु पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

थिएटर मालिकों को स्क्रीन की सुरक्षा

इतना ही नहीं, अजीत कुमार के फैंस का उत्साह इस कदर है कि थिएटर मालिकों को स्क्रीन की सुरक्षा के लिए पर्दे के पास लोहे के बैरिकेड्स लगाने पड़े हैं। साथ ही, सुरक्षाकर्मियों को वहां तैनात किया गया है ताकि उत्साह में पागल फैंस स्क्रीन के पास जाकर उसे नुकसान न पहुंचाएं या डांस करते हुए पर्दे पर कंफेटी न फेंकें, लेकिन विवादों के बीच 'मनकथा' ने कमाई के मामले में थलपति विजय की फिल्म 'घिल्ली' का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

मनकथा ने अपने री-रिलीज के पहले दिन 4.1 करोड़ की कमाइ की, साथ ही फिल्म 'घिल्ली' ने री-रिलीज के पहले दिन की कमाई 4 करोड़ की कमाई की है। बता दें, 'मनकथा' साउथ सिनेमा के इतिहास में री-रिलीज के पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। हालांकि, कुल री-रिलीज कलेक्शन के मामले में अब भी विजय की 'घिल्ली' आगे है, जिसे पार करना अजीत की फिल्म के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

दरअसल, एक तरफ अजीत की फिल्म जो सनसनी मचा रही है, तो वहीं थलपति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज टल गई है। फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस मामले में फिल्म के निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई 27 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट में होनी है। बता दें, सिनेमाई पर्दे की ये जंग अब राजनीतिक झंडों और मारपीट तक पहुंच गई है, जिसने फिल्म जगत के साथ-साथ आम लोगों को भी हैरान कर दिया है।

Published on:

25 Jan 2026 01:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / एक तरफ रिकॉर्ड टूटे, दूसरी तरफ हिंसा… साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई, Video Viral

