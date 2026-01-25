एक तरफ रिकॉर्ड टूटे, दूसरी तरफ हिंसा... साउथ-फैनडम भिड़े एक-दूसरे की पिटाई, Video Viral

दरअसल, एक तरफ अजीत की फिल्म जो सनसनी मचा रही है, तो वहीं थलपति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज टल गई है। फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस मामले में फिल्म के निर्माताओं और सेंसर बोर्ड के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई 27 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट में होनी है। बता दें, सिनेमाई पर्दे की ये जंग अब राजनीतिक झंडों और मारपीट तक पहुंच गई है, जिसने फिल्म जगत के साथ-साथ आम लोगों को भी हैरान कर दिया है।